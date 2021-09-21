بطاقة إيداع بالسجن ضدّ النائب نضال السعودي

أًصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس مساء اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ النائب المجمدة عضويته عن ائتلاف الكرامة نضال سعودي بعد استنطاقه لساعات بخصوص حادثة اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي.

وكان النائب سعودي قد تقدّم ظهر اليوم للقضاء العسكري مرفوقا بفريق دفاعه بعد 55 يوما من البقاء في السرية، مؤكدا في شريط فيديو قام بتصويره قبل ذهابه للمحكمة ونشرته كتلة ائتلاف الكرامة منذ قليل، أنّه ضد محاكمة المدنيين في القضاء العسكري لتصفية الخصومات السياسية، داعيا للنأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية.

كلمات البحث :بطاقة إيداع;سجن;نائب;نضال السعودي