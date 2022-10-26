بطاقة إيداع بالسجن ضدّ صاحب مركب هجرة غير شرعية

أعلن المساعد الأول للوكيل العام والناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الأربعاء، أن تولى قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير أصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن ضد صاحب المركب المورط في جريمة تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحرية خلسة .

كما قرر قاضي التحقيق الابقاء على إبن صاحب المركب بحالة سراح في الجريمة نفسها.

ويذكر أن المركب تمت على متنه هجرة غير نظامية من سواحل الشرف بالبقالطة ووصول طفلة الأربع سنوات الى التراب الإيطالي غير مصحوبة بعائلتها .

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