بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف

أعلنت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون استنطاق ضدّ النائ والمحامي سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة.

وورد في نص التدوينة ما يلي:

« تم إصدار بطاقة ايداع دون استنطاق في النائب و المحامي سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملف تم تكوينه توا اي هذا المساء ، بناء على تقرير فوري من مساعد وكيل جمهورية عسكري بعد حوار بينه و بين مخلوف في البهو حول امن البلاد بمناسبة تواجد سيف الدين مخلوف صدفة في المحكمة…تم اعتبار محتوى الحوار جريمة تلبسية: مس من معنويات الجيش و نشر اخبار زائفة الخ… » .

وتم تعيين يوم 30 سبتمبر 2021 موعدا لاستنطاقه .

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