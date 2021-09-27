بطاقة إيداع بالسجن ضد سيف الدين مخلوف في واقعة المطار

أعلنت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أن حاكم التحقيق الأول أصدر في حق سيف الدين مخلوف بطاقة ايداع بالسجن في ملف ما سمي بواقعة المطار.

واعتبر سيف الدين مخلوف خلال جلسة استنطاقه أن المحكمة العسكرية غير مختصة في محاكمة المدنيين، ممتنعا عن الجواب في اصل الموضوع .

وأشار مخلوف وفق ما نشرته المحامية، إلى ان العمل النيابي محصن و حصانته لا يمكن تعليقها و ان الانقلاب بصدد استعمال القضاء العسكري في تصفية خصومه السياسيين و ان النواب و المحامين مستهدفون بدرجة اولى.

وبينت المحامية بأن « بطاقة الإيداع بالسجن اتّخذت إثر انتهاء جلسة التحقيق الصورية وبعد انسحاب فريق الدفاع المتكون من حوالي 30 محاميا و محامية » .

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