بطاقة إيداع بالسجن في حقّ لزهر العكرمي

أعلنت المحامية إيناس حراث في تدوينة على صفحته الرسمية اليوم الاثنين، أنه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي محمد لزهر العكرمي من طرف حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.

جدير بالذكر بأن العكرمي مثل اليوم أمام قاضي التحقيق للاستماع إليه في القضية المتعلقة بشبهات »تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي ».

وكانت هيئة الدفاع عن المحامي الموقوف لزهر العكرمي قد أكّدت أن منوبها المُحتفظ به في ثكنة بوشوشة بتونس يخضع لظروف احتجاز غير إنسانية إذ يقبع في غرفة ضيقة بها أكثر من مائة نفر ومن دون مرافق أساسية تلبي الحاجيات الإنسانية بما في ذلك النوم.

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