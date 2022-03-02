بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني

أصدر قاضي التحقيق العسكري اليوم الأربعاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني بعد استنطاقه اليوم، على خلفية الأحداث التي رافقت محاولته زيارة نور الدين البحيري بالمستشفى الجهوي ببنزرت.

وقال القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في تصريح لإذاعة شمس أف أم إنّه تمّ توجيه اتهامات للكيلاني على غرار هضم جانب موظف عمومي والتحريض، مبرزا بأنه سيتم يوم غـدٍ الطعن في بطاقة الإيداع.

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