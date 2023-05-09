بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي في قضية « أنستالينغو »

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية « شركة انستالينغو »، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وافاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والناطق الرسمي بها رشدي بن رمضان، أن راشد الغنوشي رفض اليوم الحضور للاستجواب أمام قاضي التحقيق بسوسة 2 في ما يتعلق بقضية شركة « انستالينغو ».

وأشار الى أن القاضي نظر في القضية دون حضور الغنوشي، بناءً على اكتشاف معطيات بحسب تصريحه.

يذكر ان دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة، أيدت خلال جلستها المنعقدة يوم 29 نوفمبر الفارط، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ، القاضي بإبقاء الغنوشي في حالة سراح (باعتباره من ذوي الشبهة في الملف التحقيقي « انستالينغو »)، بما ترتب عنه ارجاع ملف الغنوشي في هذه القضية الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 المتعهد بملف القضية لمواصلة الأبحاث.

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