بطاقة إيداع بالسجن في حق علي اللافي

اخر تحديث : 18/03/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

علي اللافي

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقة ايداع بالسجن في حق الناشط السياسي والمستشار سابقا بوزارة الشؤون الدينية علي اللافي.

ووفقا لما نقلته إذاعة موزاييك أف أم، فإن تفتيش مقرّ اقامة علي اللافي بعد إيقافه أسفر عن حجز عدد هام من المحاضر المتعلقة بقضايا ذات صبغة ارهابية وتقارير « أمنية سرّية »، ليتقرر إحالته مباشرة على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.


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