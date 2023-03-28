بطاقة إيداع بالسجن في حق علي اللافي

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس « منير عرٌوم » في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الإثنين27 مارس 2023، أن قاضي التحقيق استمع إلى كلٌ من محمد بن سالم القيادي في حركة النهضة ووزير الفلاحة السابق وعلي اللافي الذي كان على ذمة قطب الإرهاب بتونس وأجرى مكافحة بين المتهمين.

وأبرز المتحدث بأن قاضي التحقيق اصدر بعد السماعات بطاقة إيداع في حق علي اللافي الموقوف على ذمة قضية أخرى في قطب الإرهاب.

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