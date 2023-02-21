بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام موزاييك نور الدين بوطار

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي مساء أمس الإثنين 20 فيفري 2023، بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، حسب ما ذكره محاميه عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أيوب الغدامسي.

وأوضح الغدامسي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، أن قاضي التحقيق اتخذ هذا القرار على خلفية « استعمال الخط التحرري لموزاييك للإساءة لأعلى هرم للسلطة ورموز الدولة وتأجيج الوضع في البلاد »، معتبرا التهمة كيدية .

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