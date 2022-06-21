بطاقة إيداع ضدّ محمد علي العروي والإفراج عن عادل الدّعداع وبشير اليوسفي

أعلن المحامي سمير ديلو على صفحته الرسمية بالفايسبوك صباح اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي وقضى بالإفراج عن القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت يوم الاثنين، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما بات يعرف بقضية شركة « انستالينغو »، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وكشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان أن المشتبه بهم مثلوا أمس أمام النيابة العمومية من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

كلمات البحث :بشير اليوسفي;عادل الدعداع;محمد علي العروي