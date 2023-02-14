بطاقة ايداع بالسجن في حق البحيري

أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المحامي والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، وذلك من أجل تهم تعلّقت بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن البحيري المحامي سمير ديلو، أن مقاضاة منوبه لا علاقة لها بتدليس أحكام ووثائق ذات صبغة قضائية، بل إن القضية تتعلق بتصريح كان أدلى به موكله في تحرك لجبهة الخلاص الوطني في المنيهلة يوم 08 جانفي 2023.

من جهتها، أصدرت حركة النهضة مساء اليوم، بلاغا أكدت فيه أن البحيري تعرض للعنف والسحل أثناء إيقافه وأنه عاجز عن تحريك إحدى يديه نتيجة إصابة بليغة وآلام على مستوى الكتف مع جروح على مستوى الساق، متهمة حاكم التحقيق بالمماطلة في عرضه على الفحص الطبي ومعاينة العنف الذي تعرض له.

وطالبت النهضة بالتعجيل بعرض البحيري على الطبيب كحق طبيعي ودستوري وإطلاق سراحه فورا ومحاسبة المسؤولين عن تعنيفه، محملة السلطة مسؤولية تدهور حالته الصحية، وفق نص البيان.

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