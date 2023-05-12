بطاقة ايداع بالسجن في حق عبد المجيد الزار

اخر تحديث : 12/05/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، بطاقة ايداع بالسجن في حق الرئيس السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وذلك على خلفية شكاية تتعلّق باستعماله للسيارة الادارية لمنظمة الفلاحين رغم مغادرته رئاستها .

وللتذكير فقد تمّ يوم 9 ماي الجاري، إيقاف عبد المجيد الزار رئيس الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري سابقا بعد مداهمة منزله الكائن بجهة البقالطة بموجب بطاقة تفتيش صادرة في حقه لدى فرقة مقاومة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس.


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