بطاقة ايداع بالسجن في حق نبيل القروي

تم صباح اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، بعد استنطاقه اليوم من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال، وفق ما أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي .

وللتذكير فقد تم يوم 23 أوت 2019، إيقاف نبيل القروي تحفظيا على ذمة هذه القضية قبل أن يتم الإفراج عنه يوم 9 أكتوبر 2029.

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