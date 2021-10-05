بطاقة ايداع بالسجن في حق الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد

اصدر عشية اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، حاكم التحقيق العسكري بطاقة ايداع في حق الإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد على خلفية عدة اتهامات بعد بث حلقة من برنامج حصاد 24 بتاريخ غرة أكتوبر الحالي.

وكان عامر عياد قد مثل صباح اليوم أمام قاضي التحقيق الذي قام باستنطاقه حول برنامج حصاد 24 الذي تم بثه غرة أكتوبر وتم توجيه التهم له، وفق ما أكده المحامي سمير بن عمر.

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