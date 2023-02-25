بطاقتا إيداع بالسجن ضد كل من غازي الشواشي ورضا بلحاج

أعلنت المحامية إيناس حراث على صفحتها بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك اليوم السبت، بأن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر بطاقتي إيداع في حق المحامي غازي الشواشي والقيادي بجبهة الخلاص رضا بلحاج.

يُشار إلى أن غازي الشّوّاشي ورضا بلحاج يمثلان اليوم السبت امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بحالة تقديم بعد ان تم ايقافهما مساء امس الجمعة.

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