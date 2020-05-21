بطاقتا إيداع بالسجن في حق رجل أعمال وموظف عمومي

أعلن رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، محسن الدالي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر الأربعاء، بطاقتا إيداع بالسجن في حق رجل اعمال ينشط في القطاع السياحي وموظف عمومي وذلك بعد الاستماع الى اقوالهما بحضور محاميهما.

وأوضح الدالي بأن قاضي التحقيق اصدر القرار على ان تستكمل الابحاث مع المظنون فيهما لاحقا مشيرا الى ان النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس كانت قد اذنت قبل نحو اسبوع بالاحتفاظ بهذين الشخصين من اجل شبهة ارتكابهما جريمة إعتداء على الملك العمومي البحري.

وأضاف المتحدث بأنه تم الإذن لإحدى الفرق بالقيام بالأبحاث اللازمة ووجهت للطرفين، رجل الاعمال و الموظف العمومي، جريمة الاعتداء على المال العام طبق الفصل 96من المجلة الجزائية والقانون المنظم لوكالة حماية الشريط الساحلي وإحالتهما على القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

كلمات البحث :بطاقة إيداع;رجل أعمال;سجن