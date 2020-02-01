بطلب من النهضة: إرجاء جلسة التوقيع على وثيقة التعاقد الحكومي

تقرر إرجاء الإجتماع المزمع انعقاده اليوم السبت 1 فيفري 2020، مع الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي للتداول في الوثيقة التعاقدية المقترحة إلى يوم الاثنين 03 فيفري 2020 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال .

وجاء قرار التأجيل، وفق ما أكدته الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ على الفايسبوك، بطلب من حركة النهضة بما يسمح لرئيسها راشد الغنوشي بالمشاركة فيه بعد أن تعذر عليه ذلك اليوم نظرا لعودته المتأخرة من السفر.

وتوجه رئيس الحكومة المكلف بالشطر لبقية الشركاء على التفهم والحرص على توفير كامل ظروف النجاح لمسار تشكيل الحكومة.

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