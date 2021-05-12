بطلب من تونس.. انعقاد جلسة ثانية لمجلس الأمن اليوم لتدارس التطورات الفلسطينية

اخر تحديث : 12/05/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

تونس ومجلس الأمن الدولي

أعلن وليد الحجام الملحق بالدائرة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الأربعاء، أن جلسة على مستوى مجلس الأمن ستنعقد ظهر اليوم لتدارس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وذلك بطلب من تونس العضو غير الدائم بالمجلس.
وأوضح الحجام بأن تونس نسقت في طلب هذه الجلسة التي ستكون مغلقة، مع الجانب الفلسطيني الى جانب دعم الدول الثمانية التي كانت قد ساندت مطلب تونس عقد جلسة في وقت سابق.
يشار في هذا الصدد، إلى أن مجلس الأمن لم يتوصل خلال اجتماعه الاثنين الماضي، إلى اتفاق بشأن إصدار بيان حول الأوضاع بمدينة القدس المحتلة، بسبب « تحفظات من الوفد الأمريكي » وفق ما أوردته وكالات الأنباء.


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