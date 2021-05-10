بطلب من تونس: مجلس الأمن ينعقد اليوم لبحث التصعيد بالقدس

من المنتظر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين 10 ماي 2021، لبحث التصعيد الذي تشهده القدس والضفة الغربية.

وتأتي هذه الجلسة بعد طلب تقدمت به تونس، العضو العربي بمجلس الأمن، بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعومة من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس ، والنرويج وإيرلندا والفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والنيجر، لعقد جلسة لمجلس الأمن اليوم للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها، أن هذه المبادرة تندرج في إطار حرص تونس على تجديد دعواتها المتكررة للمجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته إزاء هذه المظلمة المتواصلة وإيقاف العدوان على الأراضي الفلسطينية.

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