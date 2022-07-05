بطلتنا أنس جابر تتأهل إلى نصف نهائي ويمبلدون

نجحت بطلة التنس التونسية أنس جابر عشية اليوم الثلاثاء، في التأهل إلى الدور النصف النهائي من بطولة ويمبلدون بعد فوزها على التشيكية » ماري بوزكوفا » بمجموعتين مقابل واحدة (6/3-6/1-6/1).

ومن المنتظر أن تلاقي سفيرة السعادة التونسية الألمانية تاتيانا ماريا في نصف نهائي البطولة.

وبلغت أنس جابر نصف نهائي إحدى البطولات الكبرى لأول مرة في مسيرتها، كما باتت أول عربية تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كبرى.

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