بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: أنس جابر تتأهل إلى الدور الثالث

نجحت لاعبة التنس التونسية أنس جابر اليوم الأربعاء 22 جانفي 2020، في المرور إلى الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد إزاحتها للفرنسية « كارولين غارسيا »المصنفة 46 عالميا بنتيجة 1-6 و6-2 و6-3 .

ومن المنتظر أن تواجه أنس جابر في الدور القادم اللاعبة الدنماركية « كارولين فوزنياكي » المصنفة الأولى عالميا سابقا.

يُشار إلى أن كارولين فوزنياكي فازت على الأوكرانية ديانا ياسترمسكا 7-5 و7-5، في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

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