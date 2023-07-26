بطولة العالم للسباحة: السباح التونسي أحمد الحفناوي يضيف ذهبية سباق 800 متر الى فضية 400 متر

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الحفناوي يُحرز فضية 1500 متر في بطولة العالم للسباحة أحرز السباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي، اليوم الثلاثاء، الميدالية الفضية لسباق 1500 مت ...

فضية للتونسي أسامة الملولي في سباق 1500م في بطولة العالم تمكن السباح "أسامة الملولي" يوم أمس، من احراز الميدالية الفضية لسباق 1500م سباحة حرة ضمن منا ...