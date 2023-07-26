بطولة العالم للسباحة: السباح التونسي أحمد الحفناوي يضيف ذهبية سباق 800 متر الى فضية 400 متر

حقق السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي انجازا باهرا اليوم بتتويجه بذهبية سباق 800 متر (سباحة حرة ) في بطولة العالم للسباحة بفوكوواكا اليابانية . وسجل وقتا 7د و37ث و00 بالمائة.
وتقدم الحفناوي السباق امام الاسترالي سامويل شورت المتحصل على الميدالية الفضية بوقت 7د و37ث و76 بالمائة . وجاء الامريكي بوبي فينك في المركز الثالث ( ميدالية برنزية ) بوقت ( 7د و38ث و67 بالمائة
ويذكر ان البطل التونسي الحفناوي سبق له ان فاز بفضية سباق 400 متر في بطولة العالم السباحة المقامة في اليابان وراء الاسترالي شورت صاحب ذهبية سباق 400 متر.
وسيشارك الحفناوي في سباق 1500 متر سباحة حرة.
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