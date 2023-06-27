بطولة ايستبورن: أنس جابر تتأهل إلى الدور الثاني

اخر تحديث : 27/06/2023
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

تأهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة سادسة عالميا إلى الدور الثاني لبطولة ايستبورن البريطانية من فئة 500 نقطة وذلك بفوزها اليوم الثلاثاء على الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 42 عالميا بمجموعتين لصفر تفاصيلها 6ـ3 و6ـ2.
وستلتقي جابر في الدور القادم مع الفائزة من مباراة الإيطالية كاميلا جيورجي 67 عالميا والبريطانية هيذر واتسون 149 عالميا التي ستقام في وقت لاحق.


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