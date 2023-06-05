بطولة رولان غاروس: أنس جابر تبلغ الدور ربع النهائي

اخر تحديث : 05/06/2023
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

أنس جابر

نجحت لاعبة التنس التونسية أنس جابر اليوم الإثنين، في تجاوز الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ثانية البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.
وتغلبت أنس المصنفة السابعة عالمياً على منافستها الأمريكية برناردا بيرا بمجموعتين دون رد.
وحسمت أنس جابر المجموعة الأولى دون عناء 6-3 قبل أن تواصل تألقها في الثانية وتنتصر بها 6-1 لتحسم المباراة خلال ساعة و4 دقائق.
ومن المنتظر أن تلاقي في ربع النهائي الفائزة من مباراة الإسبانية سوريبس تورمو والبرازيلية مايا حداد.


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