بطولة سينسيناتي الأمريكية: أنس جابر تنهزم امام التشيكية كفيتوفا

غادرت لاعبة التنس التونسية أنس جابر اليوم الخميس، منافسات الدور ثمن النهائي -فردي سيدات- لبطولة سينسيناتي الامريكية اثر هزيمتها امام التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة 28 عالميا بنتيجة 1-2 تفاصيلها 1-6 و 6-4 و صفر-6.

ومن المنتظر أن تخوض جابر المصنفة 5 عالميا مسابقة الزوجي مساء اليوم حيث ستواجه رفقة اللبلاروسية أزارينكا في ربع النهائي بطولة سينسيناتي، الثنائي المتكون من الأمريكية نيكول مارتينيز والأسترالية إلين بيريز بداية من الساعة 19:30 بتوقيت تونس.

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