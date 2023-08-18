بطولة سينسيناتي للتنس: أنس جابر تتأهل إلى ربع النهائي لتلاقي البلاروسية سابالينكا

اخر تحديث : 18/08/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

أنس جابر

ستلاقي التونسية انس جابرالمصنفة خامسة عالميا في الدور ربع النهائئ لبطولة سينسيناتي للتنس البلاروسية ارينا سابالينكا المصنفة ثانية في العالم . وستقام المبارة منتصف ليل اليوم الجمعة

وكانت انس جابر تاهلت فجر اليوم الى ربع النهائي على حساب الكرواتية دانا فيكيتش التي انسحبت من المباراة. وكانت جابر متقدمة في المجموعة الاولى 5-2 قبل ان يتوقف اللعب بسبب نزول الامطار.

وكانت البلاروسية سابالينكا تاهلت بدورها الى ربع النهائي على حساب داريا كاساتكينا 6-3 و6-3


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