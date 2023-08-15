بطولة سينسيناتي للماسترز: أنس جابر تلاقي الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا في الدور الثاني

ستلاقي اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة الخامسة عالميا الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا المصنفة 28 عالميا في الدور الثاني لبطولة سينسيناتي للمساترز ذات الـ 1000 نقطة والمقامة على الأراضي الأمريكية من 14 الى 20 أوت الجاري.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.

وبلغت الأوكرانية أنهيلنيا كالينينا الدور الثاني للبطولة إثر فوزها على نظيرتها الصينية زهو لين المصنفة 47 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 -3 و7-5 .

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