بطولة ويمبلدون: أنس جابر إلى الدور نصف النهائي

اخر تحديث : 12/07/2023
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أنس جابر

تاهلت بطلة التنس التونسية انس جابر المصنفة سادسة عالميا الى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون وذلك عقب فوزها اليوم الاربعاء على الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة ثالثة عالميا (6-7 و6-4 و6-1).

وستواجه اللاعبة التونسية المتالقة في الدور نصف النهائي البيلاروسية ارينا سابالينكا (2 عالميا) التي بلغت المربع الذهبي على حساب الامريكية ماديسون كايز (18 عالميا) 2-0.

وكانت جابر تغلبت في الادوار الماضية على كل من البولونية فراش والصينية باي والكندية اندريسكو والتشيكية كفيتوفا.


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