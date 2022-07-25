بعثة البرلمان العربي لملاحظة الاستفتاء تؤكد حسن تنظيم الاستفتاء

اكد أعضاء البرلمان العربي المشاركون في بعثة متابعة الاستفتاء على الدستور الجديد نجاح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي وذلك على اثر زيارة ادتها اليوم الاثنين، البعثة الى مركزي الاقتراع نهج مرسيليا ونهج العند بالعاصمة

وعبرت البعثة عن ارتياحها لكافة الإجراءات التي اتخدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لضمان نجاح الاستفتاء ولضمان شمولية ودقة سجل الناخبين وكافة التحضيرات اللوجستية الأخرى .

واكد النائب عضو البالمان العربي عيسى النصر في تصريح اعلامي ان مشاركة البرلمان العربي في الاستفتاء على الدستور الجديد يأتي حرصا من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية مما سيدعم المصداقة والنزاهة والشفافية وفق تعبيره .

وقالت ناعمة عبد الله الشرهان عضو البرلمان العربي ونائب رئيس مجلس الاتحاد لدولة الامارت العربية من جهتها إن التصويت على استفتاء دستور تونس الجديد يعد محطة تاريخية تونسية منوهة بوعي المواطن التونسي بأهمية عملية الاستفتاء

وأضافت انه من المقرر ان يقوم الوفد بعد إتمام عملية المتابعة برفع تقريرالى رئيس البرلمان العربي للبعثة المشاركة في متابعة الاستفتاء في تونس .

وقال طارق نصير عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشيوخ المصري من جهته ان الاقبال على التصويت على دستور الجمهورية التونسية لايزال دون المستوى المطلوب الى حد الساعات الأولى من عملية التصويت على الاستفتاء لكن هذه المحطة التاريحية شهدت تنظيما متميزا وناجحا .

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