بعثة خبراء صندوق النقد الدولي: المناقشات مع تونس كانت مثمرة ونُرحب بإنفتاح الحكومة

اكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي الى تونس، مؤخرا، ان المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار « تسهيل الصندوق الممدد » لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات وانها ترحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.

وقالت البعثة، في بيان نشر الثلاثاء على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي ان الخبراء « سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وكما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ».

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روتر بزيارة إلى تونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 جويلية 2022 لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات.

وتضمن البيان الذي اصدره روتر » ان السلطات تحقق تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة ومن الضروري الآن إلاسراع في وتيرة تنفيذه ».

وأضاف ان الاقتصاد التونسي يعاني من التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا التي تمثل صدمة خارجية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19 وان هذه الضغوط تزيد من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد.

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