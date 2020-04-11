بعثة طبية تونسية تُغادر إلى ايطاليا لمعاضدة الأطباء الإيطاليين في مقاومة كورونا

غادرت صباح اليوم السبت 11 أفريل 2020، بعثة طبية تونسية إلى ايطاليا لمعاضدة مجهودات الأطباء الإيطاليين في مقاومة تفشى فيروس كورونا في هذا البلد الصديق، بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة .

و جاءت هذه المبادرة على إثر الاتصال الهاتفي الذي قام به رئيس الجمهورية بالرئيس الايطالي سارجيو ماتاريلا Sergio Mattarella وتناول فيه الوضع الصحي في إيطاليا وفي تونس والوضع الصحي في العالم كله.

وقد أعرب رئيس الجمهورية خلال هذا الاتصال عن استعداد تونس لإرسال وفد طبي لمعاضدة جهود السلطات الإيطالية على الرغم من تواضع الإمكانيات المتوفرة في تونس، لأن الوضع اليوم في العالم يتعلق بالأمم كلها لا بدولة واحدة.

ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والانعاش وفي الأمن البيولوجي وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي وفي التخدير و الانعاش.

وكان في توديع هذا الفريق الطبي، بمطار العوينة العسكري، كل من وزير الدفاع الوطني ووزير الشوؤن الخارجية والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وسفير إيطاليا بتونس والمستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي وعدد من الإطارات العسكرية.

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