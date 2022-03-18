بعث لجنة قيادة ومتابعة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا

اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي يوم الخميس 17 مارس 2022، بمقر الوزارة بوفد عن الشركة الإيطالية للتصرف في شبكة نقل الكهرباء » Terna » بحضور سفير ايطاليا في تونس لورنزو فانارا ورئيسة الديوان أحلام الباجي السايب وثلة من الإطارات العليا للوزارة.

وكان اللقاء مناسبة ثمن فيها الجانبان مستوى العلاقات الثنائية التونسية الإيطالية وفرصة لمتابعة مدى التقدم في إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا Elmed خاصة فيما يتعلق بالترشح للتمويل الأوروبي بحوالي نصف كلفة المشروع التي تقدر ب300 مليون أورو.

واتفق الجانبان على بعث لجنة قيادة ومتابعة لمراحل إنجاز هذا المشروع بين الحكومتين التونسية والإيطالية وبحضور ممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها في إيطاليا.

وأكدت نائلة نويرة القنجي على أهمية إنجاز هذا المشروع نظرا لبعده الاستراتيجي الذي سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدان ودعم الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.

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