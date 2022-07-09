بعد أداء ممتاز: أنس جابر تخسر نهائي ويمبلدون

لم يُحالف الحظ وزيرة السعادة التونسية أنس جابر اليوم السبت، في التتويج ببطولة ويلمبدون للتنس، بعد إبداع وإمتاع وآداء ممتاز طيلة البطولة، وذلك بعد هزيمتها أمام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا بمجموعتين لمجموعة تفاصيلها (6-3 / 2-6 / 2-6).

وقالت أنس جابر بعد نهاية المباراة: « إيلينا سرقت لقبي ولكن لا بأس! أحب هذه البطولة كثيرًا وأشعر بالحزن حقًا، لكنني أحاول إلهام أجيال عديدة من بلدي. آمل أن يستمعوا… أود أيضًا أن أشكر الجمهور الجميل على كل دعمهم خلال الأسبوعين. لقد كان رائعًا… أردت فقط أن أتمنى عيدا مباركا لكل المسلمين في جميع أنحاء العالم « .

وستحصل جابر صاحبة المرتبة الثانية على 1.2 مليون يورو (3.7 ملايين دينار تونسي) .

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