بعد إجراء 692 تحليلا: تسجيل حالتيْ إصابة جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه بتاريخ 17 أفريل 2020، تم إجراء 692 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 136 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 295 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 52 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 46 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 29 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 134 تحليلا).

ولقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا، 28 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و02 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 866 حالة مؤكدة من بين 15332 تحليلا جمليا، تتوزع على عدد من الولايات.

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