بعد إصابة أحد موظفيها بكورونا: غلق سفارة تونس بقطر

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة على صفحتها الرسمية اليوم السبت، أنّه على إثر اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا لدى أحد موظّفيها، تقرّر غلق مصالحها لمدّة 14 يومًا ابتداءً من يوم الأحد 21 جوان 2020 إلى غاية يوم السّبت 04 جويلية 2020، وذلك تطبيقًا لمُقتضيات الحجر الصّحّي المُعتمد في هذه الحالات.

كما تقرّر تأجيل انتخابات تجديد أعضاء مجلس الجالية التّونسية بدولة قطر التي كان من المقرّر تنظيمها بمقرّ الفرع القنصلي يوم 26 جوان 2020، وذلك إلى يوم الجُمعة 17 جويلية 2020.

وسيتمّ تأمين الخدمات القنصليّة ذات الصّبغة الاستعجاليّة والمتأكّدة فقط، بناءً على موعدٍ مُسبق، عبر أرقام تواصل سيتمّ الاعلان عنها يوم الاثنين 22 جوان 2020.

كما ستُواصل السّفارة تأمين حُسن سير رحلات الاجلاء ليوميْ 24 و26 جوان 2020، وخاصّة تسهيل اجراءات الفحص الطّبّي السّابق للسّفر بالتّنسيق مع مصالح وزارة الصّحّة القطريّة.

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