بعد إمضاء اتّفاق مع رئاسة الحكومة: تعليق الإضراب العام في قطاع الإعلام

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء، أن سلسة من المشاورات انعقدت بين النقابة و رئاسة الحكومة تم الاتفاق فيها اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 على ما يلي:
*تنشر الاتفاقية بعد ملائمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية مع ما ورد بالاتفاقية من قبل لجنة تضم كافة الاطراف المتداخلة تنتهي أشغالها في أجل لا يتجاوز الشهرين
*تعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية وتكون حصرا على خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار
* تسوية وضعية 36 صحفيا ومصورا صحفيا بالمؤسسات الاعلامية العمومية
*التعهد بالتسريع في مسار التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصاية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها ضمن عقود التفويت.
*الحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الاذاعة التونسية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك ويكون ذلك في اجل أقصاه ماي 2021
*تنظيم مؤتمر وطني حول السياسات العمومية في مجال الاعلام
*تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الاذاعة التونسية في أفضل الآجال مع احترام شروط التعيين والملائمة للخطة وباعتماد الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
*احداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي بأمر حكومي
وعلى ضوء ذلك تم تعليق الإضراب العام المقرر ليوم الخميس 10 ديسمبر 2020إلى حين نشر الاتفاقية.
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