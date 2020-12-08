بعد إمضاء اتّفاق مع رئاسة الحكومة: تعليق الإضراب العام في قطاع الإعلام

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء، أن سلسة من المشاورات انعقدت بين النقابة و رئاسة الحكومة تم الاتفاق فيها اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 على ما يلي:

*تنشر الاتفاقية بعد ملائمة الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية مع ما ورد بالاتفاقية من قبل لجنة تضم كافة الاطراف المتداخلة تنتهي أشغالها في أجل لا يتجاوز الشهرين

*تعميم خطة ملحق اعلامي على جميع المؤسسات العمومية وتكون حصرا على خريجي معهد الصحافة وعلوم الاخبار

* تسوية وضعية 36 صحفيا ومصورا صحفيا بالمؤسسات الاعلامية العمومية

*التعهد بالتسريع في مسار التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصاية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها ضمن عقود التفويت.

*الحاق اذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الاذاعة التونسية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك ويكون ذلك في اجل أقصاه ماي 2021

*تنظيم مؤتمر وطني حول السياسات العمومية في مجال الاعلام

*تعيين رئيس مدير عام لمؤسسة الاذاعة التونسية في أفضل الآجال مع احترام شروط التعيين والملائمة للخطة وباعتماد الرأي المطابق للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري

*احداث الوكالة الوطنية للتصرف في الاشهار العمومي بأمر حكومي

وعلى ضوء ذلك تم تعليق الإضراب العام المقرر ليوم الخميس 10 ديسمبر 2020إلى حين نشر الاتفاقية.

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