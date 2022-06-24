بعد إيقافه: حمادي الجبالي يدخل في إضراب جوع وحشي

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في بيان نشرته مساء الخميس، عن دخوله في إضراب جوع وحشي إلى حين إطلاق سراحه.

وأضافت هيئة الدفاع أن الجبالي يعتبر نفسه قد تعرض لعملية اختطاف انتهت بجعله في « حالة اخفاء قسري » و أنه يمتنع عن الإجابة عن أي سؤال بخصوص هذه القضية اعتبارا للمنطلقات السياسية لها ».

وللتذكير فقد أوقفت فرقة أمنية، مساء الخميس، رئيس الحكومة الأسبق، والقيادي السابق في حركة النهضة، حمادي الجبالي، على مستوى عمادة خزامة الشرقية (ولاية سوسة) وحجزت هاتفه الجوال وهاتف زوجته.

وذكرت مصادر متطابقة لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت عشية أمس الخميس، لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة (العاصمة تونس) بالاحتفاظ برئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية « نماء تونس » الخيرية.

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