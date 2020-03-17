بعد ارتفاعها إلى 24 حالة.. توزيع المصابين بكورونا حسب الولايات

تم تسجيل 24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تونس، 14 حالة مستوردة و 10 حالات محلية، موزعة على 9 ولايات.

وتتوزع الحالات كآلاتي :

(05) حالة في ولاية أريانة حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى 3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.

(01) حالة في ولاية القيروان قادمة من فرنسا.

(01) حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.

(03) حالة في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.

(09) حالة في ولاية تونس إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى 4 حالات مستوردة (3 منها قادمة من فرنسا وواحدة قادمة من أنقلترا) و3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.

(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها مستوردة قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس) إضافة إلى حالة محليّة أصيبت بالعدوى.

(1) حالة في ولاية تطاوين قادمة من فرنسا.

(1) حالة في ولاية سوسة قادمة من فرنسا.

(1) حالة في ولاية المنستير قادمة من فرنسا.

كما أعلنت وزارة الصحة أنّه وقع إلى حدّ هذا اليوم إخضاع 5957 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 2698 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.

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