بعد ارتفاعها الى 20 حالة..توزيع المصابين بكورونا حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، ارتفاع مصابي كورونا في تونس إلى 20 حالة.

و تتوزع الحالات كما يلي :

(05) حالة في ولاية أريانة حالتين مستوردتين قادمتين من مصر إضافة إلى 3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.

(01) حالة في ولاية القيروان قادمة من فرنسا.

(01) حالة في ولاية قفصة قادمة من إيطاليا.

(03) حالة في ولاية المهدية إحداها قادمة من إيطاليا إضافة إلى حالتين محليتين أصيبتا بالعدوى.

(07) حالة في ولاية تونس إحداها لمقيمة من جنسية إيطالية إضافة إلى 3 حالات مستوردة قادمة من فرنسا و3 حالات محلية أصيبت بالعدوى.

(02) حالة في ولاية بنزرت إحداها مستوردة قادمة من سترازبورغ (غادرت تونس) إضافة إلى حالة محليّة أصيبت بالعدوى.

(1) حالة في ولاية تطاوين قادمة من فرنسا.

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