بعد ارتفاع منسوب المياه: تعطّل حركة سير القطارات بعدد من الخطوط



أعربت الشّركة الوطنية للسكك الحديديّة التّونسية في بلاغ أًصدرته مساء اليوم الخميس، عن أسفها لتعطّل حركة سير قطارات نقل المسافرين بين تونس و جبل الجلود في الاتّجاهين على :

- خطّ الأحواز الجنوبية الرّابط بين تونس و الرّياض.

- الخطّ الرّابط بين تونس و سوسة و صفاقس و العوينات و المتلوي.

- الخطّ الرّابط بين تونس و قعفور و القلعة الخصبة.

و بين تونس و منوبة في الاتّجاهين على الخطّين الرّابطين بين تونس/غار الدماء و تونس/بنزرت و ذلك بسبب تهاطل كمّيات هامّة من الأمطار و ارتفاع منسوب المياه على السكّة الحديدية بمدخل محطّة تونس مساء اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020.

وأكدت الشركة بأنّ مصالحها المختصّة بصدد القيام بعمليات شفط المياه و انتظار انخفاض مستواها قصد اعادة حركة سير القطارات إلى وتيرتها العادية في أقصر وقت ممكن، و في الأثناء فإنّ محطّة جبل الجلود هي مؤقّتا محطّة الوصول النهائية و الانطلاق بالنّسبة لقطارات نقل المسافرين على خطّ الأحواز الجنوبية.

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