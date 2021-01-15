بعد استشهاد 5 مدنيين: تونس تُقدّم التعازي للحكومة والشعب الجزائري

تقدمت تونس مساء اليوم الجمعة، بالتعازي والمواساة للحكومة وللشعب الجزائريين، على اثر الحادث الإرهابي الغادر الناجم عن انفجار لغم تقليدي في احدى بلديات ولاية « تبسة » الجزائرية، والذي اسفر عن استشهاد 5 مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما جددت تونس تضامنها المطلق مع الجزائر، مؤكدة وقوفها اللامشروط معها في حربها ضد الإرهاب وكل المحاولات اليائسة التي تستهدف أمن واستقرار الشعب الجزائري.

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