بعد التيار وحركة الشعب: تحيا تونس يُقرر عدم المشاركة في حكومة الجملي

أعلنت حركة تحيا تونس في بلاغ أصدرته مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019، أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة لغياب شروط تشكيل « حكومة مصلحة وطنية » .

ودعت الحركة إلى تكوين « حكومة مصلحة وطنية » حقيقية تقوم على شراكة سياسية وطنية مسؤولة، باعتبار المرحلة سياسية بامتياز حتى يمكن مواجهة استحقاقات الثورة وتجسيد برنامج يواصل تفعيل الإصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد والحرب على الإرهاب والتّطرّف.

كما فوّض المجلس الوطني للحزب لرئيس الحركة يوسف الشاهد متابعة المستجدات على الساحة السياسية للتفاعل مع تطوّر الأوضاع.

وكان « التيار الديمقراطي » و « حركة الشعب » قد قررا عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي.

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