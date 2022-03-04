بعد الظهر: خلايا رعدية مع أمطار متفرقة

يتميز طقس اليوم الجمعة، بهدوء متواصل خلال الصباح بأغلب الجهات وتغييرات منتظرة في فترة ما بعد الظهر حيث من المتوقع أن تكون هناك خلايا رعدية بالمناطق الغربية ترافقها أمطار متفرقة ومن ثم تشمل تدريجيا بعض المعتمديات الشرقية للشمال والوسط أثناء الليل، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة مطروحة.

تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة ولا تتجاوز سرعتها القصوى 30 كلم/س، أما الأنشطة البحرية ممكنة والبحر قليل الاضطراب.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.

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