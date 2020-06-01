بعد الظهر: سحب رعدية ترافقها أمطار



يتميز طقس بداية الأسبوع، بمؤشرات بعض التغييرات في فترة ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية حيث من المتوقع وجود نشاط للسحب الرعدية ترافقها امطار متفرقة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة لتشمل تدريجياً بعض المناطق الشرقية.

كما تتطلب شدة الرياح نصيبا من اليقظة قرب السواحل الشمالية وبالجنوب حيث تكون مصحوبة بدواوير رملية محلية، ومن المنتظر ان تصل سرعتها إلى مستوى 60 كلم/س، مع وجود تحذيرات بالنسبة للملاحة والصيد البحري بسواحل طبرقة ونفزة وسجنان حيث يكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب وبقية المجالات البحرية عموما بحر مضطرب.

تكون الحرارة في مستويات مقبولة وتتراوح القصوى بين 25 و30 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون بين 30 و35 ببقية الجهات كما تصل إلى 43 ببرج الخضراء.

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