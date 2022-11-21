بعد تأجيل الامتحانات: رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية 2022/ 2023

أعلنت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية نادية العياري في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين، عن تأجيل الامتحانات إلى ما بعد العطلة، مؤكدة أن القرار يشمل المدارس الخاصة والعمومية على حد سواء.

وفيما يلي رزنامة العطل المدرسية لبقية السنة الدراسية 2022/ 2023:

-امتحانات الثلاثي الأول: من يوم 9 جانفي إلى غاية يوم 14 جانفي 2022

-إصلاح الاختبارات: من 16 إلى 21 جانفي

- انطلاق الثلاثي الثاني: ابتداء من 16 جانفي

- الاختبارات التطبيقية والشفوية: من 6 إلى 11 مارس

- الاختبارات الكتابية: من 13 إلى 18 مارس.

-انطلاق الثلاثي الثالث: ابتداء من 3 أفريل

-إصلاح اختبارات الثلاثي الثاني وتوزيع الدفاتر في الفترة من 3 إلى 8 أفريل

-الامتحانات التطبيقية والشفاهية: من 2 جوان إلى 8 جوان

-الاختبارات التقييمية في الكتابي: من 9 إلى 15 جوان مع توقف السير العادي للدروس.

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