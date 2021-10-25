بعد تحديد هامش الربح لمادة البيض: اتّحاد الفلاحة يرفض التسعيرة الجديدة

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ، للعموم ولكافة المتعاملين الاقتصاديين، أنه تقرر بداية من تاريخ 25 أكتوبر 2021، تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع مادتي البيض المعهد للاستهلاك والأسماك كالتالي:

مادة البيض :

-هامش ربح الجملة : 5 مليم/ البيضة

-هامش ربح التفصيل:10 مليم/ البيضة.

أسعار البيع القصوى للعموم: 980 مليم للأربع بيضات في جميع الحالات.

الأسماك : هوامش الربح الخام القصوى عند البيع بالتفصيل للأسماك كما يلي:

- 30 % إذا كانت أسعار الشراء دون 5.000 د /الكلغ

- 25 % إذا تجاوزت أسعار الشراء 5.000 د/كلغ

في المقابل، أعلن رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الإثنين، رفض الاتحاد للتسعيرة الجديدة للبيض، مبينا بأن وزارة التجارة حددت هامش ربح للبيع بالتفصيل وللبيع بالجملة في حين لم تحدد أي هامش ربح للمنتج.

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