بعد تدهور صحّتهما: القاضيان حمادي الرحماني ورمزي بحرية يُعلقان إضراب الجوع

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ، أن القاضي حمادي الرحماني المضرب عن الطعام منذ 22 جوان 2022، علّق إضرابه عن الطعام بعد تدهور حالته الصحية بما اقتضى إيواءه بالمستشفى، وذلك طبق التوصيات الصارمة للأطباء المباشرين .

كما أشارت الجمعية إلى أنه وبالنظر إلى تدهور الوضع الصحي للقاضي رمزي بحرية المضرب عن الطعام أيضا منذ 22 جوان 2022، وبناء على توصيات الأطباء فقد تم إقناعه بتعليق إضرابه عن الطعام.

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