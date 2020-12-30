بعد تراجع المخزون: المركز الوطني للتبرع بالدم يدعو التونسيين للتبرع بالدم

دعا المركز الوطني للتبرع بالدم اليوم الأربعاء، المواطنين للإقبال على التبرع بالدم لتلافي تراجع المخزون الذي وصل الى مستويات متدنية مقارنة بمستوياته العادية.

وبين المدير العام للمركز، سلامة حميدة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن مخزون المركز الوطني للتبرع بالدم شهد تراجعا خلال الفترة الأخيرة، حيث يخزن المركز في العادة كمية من الدم ومشتقاته تكفي لتلبية حاجيات ستة أيام على الأقل، في حين أن الكمية التي يخزنها حاليا تقل عن حاجيات 5 أيام.

وشدد حميدة على أن المركز بصدد تزويد كل الهياكل الصحية العمومية والخاصة بكامل احتياجاتها اليومية من الدم و مشتقاته بصفة عادية، إلا أن تراجع المخزون على العادة يدعو إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لتلافي أية اضطرابات في التزود خاصة مع اقتراب الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة التي غالبا ما تكثر فيها الحوادث.

وأكد حميدة أن عددا من المواطنين سارعوا الى تلبية نداء المركز الوطني للتبرع بالدم، حيث وفد على المركز 25 متبرعا طوعيا و90 متبرعا لصالح العائلة، خلال هذا اليوم، معبرا عن امله في أن يتضاعف عدد المتبرعين خلال الأيام القادمة.

وأرجع حميدة سبب تراجع مخزون المركز الوطني للتبرع بالدم إلى تداعيات انتشار آفة فيروس كورونا بالبلاد والتي ضاعفت احتياجات الهياكل الصحية للدم، من ناحية، والى نقص عدد المتبرعين خلال هذه الفترة بسبب تزامنها مع العطلة الشتوية، من ناحية أخرى.

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