بعد تسجيل إصابات محلية بكورونا: بلدية مساكن تتّخذ إجراءات جديدة

أصدر رئيس بلدية مساكن محمد عليّة اليوم الثلاثاء، قرارا في إطار التوقي من انتشار فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل 35 حالة إصابة جديدة خلال أسبوعين منهم حالتين فقط وافدة و البقية محلية.

بخصوص المحلات التجارية الصغرى: (المخابز- عطرية – محلات بيع الورود- محلات بيع الدخان- محلات بيع الأقمشة محلات بين الملابس الجاهزة- محلات بيع الأحذبة..) مدعوون لـ:

-حمل الكمامات وتوفير المطهر الكحولي عند الدخول

- تنظيم طوابير الدخول

-احترام التباعد الجسدي

-القيام بصيانة دورية للمكيفات

-توفير مستلزمات الوقاية للعاملين

-استعمال القفازات

-إجبارية توفير عونين لتقديم الخدمات (عون مكلف بتقديم الخدمة وآخر مكلف بالاستخلاص).

ونص القرار على أن كل من يخالف هذه التراتيب سيعرّض نفسه للتبعات العدلية وللعقوبات القانونية المطبقة في الغرض.

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